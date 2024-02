Lublin przyjął strategię dla młodych

Przyjęty 29 lutego dokument potwierdzający politykę młodzieżową miasta zawiera sześć fundamentalnych zasad inicjatyw dla młodych i pięć kierunków rozwoju miasta. Ma on zagwarantować spójność działań na rzecz młodzieży prowadzonych w całym mieście. Wskazuje również wytyczne dla podmiotów pracujących z młodymi.

Polityka młodzieżowa skierowana jest do osób w wieku od 13 do 26 roku życia mieszkających, uczących się i pracujących na terenie Lublina.

— To budujące, że dołączamy do grona ośrodków, które wdrażają politykę młodzieżową. W ten sposób dbamy nie tylko o młodych ludzi, ale także o osoby pracujące z młodzieżą — komentowała Beata Stepaniuk-Kuśmierzak zastępczyni prezydenta ds. Kultury Sportu i Partycypacji.

Zasady zawarte w dokumencie stanowić mają podstawę wszystkich miejskich inicjatyw kierowanych do młodzieży. Są to zasady: różnorodności, podmiotowości, otwartości, równości, wspólnotowości oraz bezpieczeństwa. Przyjęta polityka definiuje także pięć kierunków rozwoju miasta. Do najważniejszych tematów prowadzonych w 2023 roku konsultacji należały zagadnienia związane z dobrostanem i profilaktyką zdrowotną, włączający i ekologiczny transport publiczny, jakość i efektywność edukacji oraz problemy rynku pracy.

Pomimo jednogłośnego przyjęcia polityki młodzieżowej, część radnych miała uwagi dotyczące problemu dostępności mieszkań dla młodych mieszkańców, w tym studentów. Temat ten w trakcie dyskusji podniósł radny Zdzisław Drozd, jednak zaznaczył, że do poprawy tej sytuacji potrzeba współpracy z władzami centralnymi i ogólnopolskiego programu budownictwa.

W odpowiedzi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak tłumaczyła, że dokument ten ma charakter ogólny i ma wyznaczać jedynie kierunki działania miasta w przyszłości. Polityka będzie uzupełnieniem strategii Lublin 2030. O założeniach strategicznych przyjętej polityki zastępczyni prezydenta opowiadała w rozmowie w Dzienniku Wschodnim.