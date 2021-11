Lublin. Spore pieniądze dla ogrodów działkowych. Gdzie złożyć wniosek?

Działkowcy już mogą się starać o pieniądze na drobne inwestycje, takie jak elektryfikacja ogrodu, remont ogrodzenia, czy zakup pompy. Dotacja może pokryć 80 proc. kosztów inwestycji.

Wnioski będą przyjmowane do 6 grudnia, a jeden ogród może złożyć tylko jedną prośbę. Wniosek (druk dostępny na stronie lublin.eu) musi być dostarczony urzędowi w formie papierowej. Można go zanieść do Biura Partycypacji Społecznej (ul. Gilasa 3), do Biura Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a, Wolska 11).

Wypełniony i podpisany formularz można też wysłać poczta (Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin. W przypadku wysyłki decydująca nie będzie data stempla, a termin dostarczenia pisma do Urzędu Miasta.