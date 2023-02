Lublin. samochodem ścigał złodzieja telefonu. Niemal go dopadł przejeżdżając mężczyźnie po nodze

Wszystko to wydarzyło się w czwartek w Lublinie. Rano na ul. Towarowej 28-latkowi skradziono telefon.

Mężczyzna rzucił się pościg za złodziejem. Nie biegł, tylko wsiadł co chevroleta i w samochodzie ścigał 18-latka.

Podczas pościgu najechał złodziejowi na nogę.

– 18-latek pomimo obrażeń uciekł z miejsca z darzenia do pobliskiego domu. Interweniujący na miejscu mundurowi szybko rozpytali świadków i ustalili poszkodowanego wypadkiem – podaje policja i dodaje: – Mieszkańcowi Lublina została udzielona pomoc medyczna. Konieczne było przewiezienie go do szpitala. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna był osobą poszukiwaną do odbycia kary pół roku więzienia.

Zarówno od kierowcy jak i poszkodowanego została pobrana została krew do badań. 18-latek ma trafić do więzienia.