Lublin. Sypią się jezdnie. Dziura w dziurze obok dziury

Nawierzchni ulic szkodzi nie tyle silny mróz, co spadek temperatury poniżej zera. Gdy za dnia jest dodatnia temperatura, a asfalt jest mokry, jego szczeliny i pęknięcia wypełniają się wodą. Gdy w nocy temperatura spada poniżej zera, woda w tych szczelinach zamarza, zwiększa swoją objętość i rozsadza asfalt. Tak powstają dziury. Podatne na to są głównie starsze drogi.

Obecna pogoda jest fatalna dla lubelskich ulic. Doskonale wiedzą to ci, którzy w ostatnich dniach przejeżdżali przez al. Witosa lub bardziej oddalony od centrum fragment ul. Kunickiego. W tym ostatnim miejscu ktoś stracił cierpliwość i w wyrwę w asfalcie wstawił choinkę. Wyglądało to może niezbyt szykownie, ale uchroniło kolejnych kierowców przed uszkodzeniem swojego auta.

– Na części ulic już wprowadzono ograniczenie prędkości, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców – przyznaje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Ograniczenie do 30 km/h obowiązuje już na ul. Szeligowskiego od Północnej do al. Smorawińskiego, na ul. Zorza, Budowlanej i odcinku Zemborzyckiej stanowiącym dojazd do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Znaki zakazujące jazdy z prędkością większą niż 30 km/h mają się pojawić w kolejnych miejscach. – Na dniach ograniczenie prędkości nastąpi również na al. Witosa i ul. Kunickiego. Trwają jeszcze ustalenia na jakim odcinku – zapowiada Góźdź. – Nie wykluczamy wprowadzenie ograniczeń również na innych ulicach. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na bieżąco, w zależności od stanu danej drogi.

Równocześnie trwają prace przy łataniu jezdni. W piątek zajmowało się tym dziewięć ekip. – Można je było spotkać m.in. na u. Kunickiego, al. Witosa, ul. Chemicznej, Mełgiewskiej, Turystycznej, Wyzwolenia, ul. Zorza, Długiej, Zemborzyckiej, Budowlanej, Janowskiej, Sowińskiego, Zana, Głębokiej, Orkana, al. Warszawskiej, Szeligowskiego, Nałęczowskiej, Wojciechowskiej, al. Kraśnickiej oraz Zbożowej – wylicza Góźdź. – W pierwszej kolejności naprawiane są miejsca kluczowe dla zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz zminimalizowania utrudnień.

Uwagi dotyczące stanu nawierzchni można zgłaszać telefonicznie Zarządowi Dróg i Mostów pod numerami 81 466 57 80, 81 466 57 81, 81 466 57 82 oraz 81 466 57 83. Telefony są czynne od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30. W pozostałych dniach i godzinach należy informować o zagrożeniach Straż Miejską (tel. 986).