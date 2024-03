Szkoła bez jedynek. Dzień otwartych drzwi w VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie

-Nasza szkoła jest bezpieczna. Dbamy o to, aby uczniowie w sposób bezstresowy przyswajali sobie wiedzę. Stawiamy na to bardzo duży nacisk, organizując w bardzo różny sposób nasze zadania tak, aby uczniowie mogli spokojnie uczyć się poszczególnych przedmiotów i dostawać wysokie oceny oraz dobrze zdać maturę - mówiła Marzena Kamińska, dyrektorka VI Liceum Ogólnokształcącego. I dodała:- Szóstka jako pierwsza szkoła w Polsce, wprowadziła bezjedynkowy system oceniania. Przełożyło sie to na podejście młodzieży, poprawiła się frekwencja uczniów na lekcjach. Wprowadzenie nowego systemu spowodowało, że uczniowie mają jasno określone zadania, które są realizowane podczas semestru i roku szkolnego. Muszą przestrzegać terminów realizacji tych zadań, a więc sprawnie organizują swoją pracę- podkreśliła dyrektorka.



Ósmoklasiści podczas zwiedzania szkoły dowiedzieli sie na temat profili klas oraz zajęć dodatkowych. Organizatorzy przygotowali dla nich spacer po wyznaczonych punktach w klasach tematycznych, gdzie można było dowiedzieć się jak wygląda np. tasiemiec. Były także quizy, zagadki i łamigłówki.



Szóstka, jak podkreślają uczniowie i nauczyciele do wyjątkowa szkoła, która bierze udział w wielu projektach edukacyjnych. Realizują projekty prozdrowotne, ekologiczne, turystyczne i międzynarodowe. Efekty pracy społeczności szkolnej można oglądać na stronie internetowej, gdzie co chwilę placówka chwali się osiągnieciami swoich Szóstkowiczów. Szkoła kształtuje kompetencje młodych liderów, umiejętności interpersonalne, rozwija kreatywność i przedsiębiorczość w młodych ludziach.



-Uczniowie w naszej szkole są otwarci, wszyscy razem tworzymy fajną społeczność. Nauczyciele są wymagający, ale zawsze pomocni. Znalazłam tu przyjaciółki, rozwijam swoje pasje. Warto się tu uczyć - mówiła Magda, uczennica 6 LO.

Szkołę chwalą również nauczyciele. Uczniowie z chęcią korzystają z ich wiedzy i zajęć dodatkowych, a jednym z nich jest nauka języka chińskiego. W tej chwili na te lekcje uczęszcza 10 osób. Jak zapewnia nauczycielka Ilona Krasoń, chiński to nie jest trudny język i można się go sprawnie nauczyć.



- Oferujemy w naszej szkole zajęcia dodatkowe dla uczniów, a jednym z nich jest nauka j. chińskiego. By nauczyć się tego wyjątkowego języka, trzeba troszeczkę czasu poświecić na naukę pisma czyli kaligrafię. Dostosowujemy tempo pracy do ucznia i jego możliwości. Efekty już widać po dwóch miesiącach - mówiła Ilona Krasoń, nauczyciel języka hiszpańskiego, francuskiego i chińskiego w 6 LO.

Szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży z Lublina. Na dni otwarte przyjechali również uczniowie z okolicznych miejscowości np. Kalinówki, Żabiej Woli, Niedrzwicy Dużej czy Piotrkowa. Dobra lokalizacja, dojazd do szkoły i brak " jedynek" kusi młodych ludzi, by stali się członkami VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.



„Szóstka” w roku szkolnym 2024/2025 proponuje klasy z profilami:

A:

- język angielski, język polski, geografia - 16 miejsc

- język angielski, język polski, biologia- 16 miejsc

B:

-geografia, wiedza o społeczeństwie - 16 miejsc

- historia, język polski- 16 miejsc

C:

- biologia, chemia- 16 miejsc

- biologia, matematyka - 16 miejsc

Uczniowie mają do wyboru drugi język dodatkowy: hiszpański, niemiecki, a dla chętnych możliwość nauki j. francuskiego oraz j. chińskiego. W placówce lekcje odbywają sie w systemie jednozmianowym od 8 - 15.