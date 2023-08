Lublin. Tam, gdzie fotografowała pani Eliza

W wielu domach ten album stoi od lat na półce. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku ukazał się „Lublin trzech pokoleń” który zawierał fotografie dawnych i ówczesnych autorów. Fotoreporterka Eliza Kwaśniewska (1935-1999) zestawiła w nim znane widoki Lublina ze starych pocztówek, fotografie m.in. Jana Bułhaka, Henryka Poddębskiego, Stanisława Pastusiaka i Stefana Kiełszni z własnymi ujęciami oraz zdjęciami Stanisława Michalczuka i Zbigniewa Jaśkiewicza. Publikacja ma dobrze ponad 200 stron.

- Razem z uczestnikami spaceru zrobimy to, co pod koniec lat 80. podczas pracy nad albumem zrobiła Eliza Kwaśniewska - będziemy fotografować Lublin. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie, do sfotografowania znanych miejsc, ale na nowo - ponownie. 19 sierpnia to światowy dzień fotografii, dlatego właśnie wtedy organizujemy spacer – mówi Patryk Pawłowski z Pracowni Ikonografii Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN.

- W ostatnich latach pozyskaliśmy i opracowaliśmy kilka tysięcy zdjęć powojennego Lublina, które na bieżąco publikujemy w naszej bibliotece i w serwisie internetowym. Oprócz fotografii rodzinnych z epoki PRL, znaczną część tego archiwum stanowią te wykonane przez lubelskich fotoreporterów.

Zależy nam, aby oprócz prezentowania zdjęć przedstawiających miasto z ostatnich 60 lat, przybliżyć sylwetki ludzi, którzy je wykonali. Dlatego tym razem chcemy przypomnieć twórczość Elizy Kwaśniewskiej, moim zdaniem zapomnianej lubelskiej fotoreporterki pracującej niegdyś dla „Sztandaru Ludu” i „Dziennika Lubelskiego”. Podczas spaceru będziemy podążali właśnie śladami fotografii z tego albumu. Opowiemy o znanych lubelskich fotografiach, fotografowanych miejscach – dodaje Pawłowski.

Eliza Kwaśniewska była drugim pokoleniem fotografów w rodzinie. Jej matka, Stanisława Siurawska przez dziesięciolecia prowadziła zakład fotograficzny „Foto Elwika” mieszczący się w jej mieszkaniu przy ulicy Przechodniej 1. Nic dziwnego, że uczestnicy spaceru dotrą także tam.

Fotograficzna wyprawa zacznie się w sobotnie południe, na Alejach Racławickich 31, a dalej jej trasa przebiegnie: * Dzielnica Uniwersytecka – ulica Radziszewskiego * Ogród Saski – aleja z zieleńcami * ulica Lipowa * Krakowskie Przedmieście / plac Litewski * ulica Narutowicza / plac Wolności * ulica Przechodnia * ulica Lubartowska (dawna ulica Nowa) * ulica Kowalska * Brama Grodzka.