Ulica na Tatarach do rozbudowy. Będzie taniej, niż szacowało miasto

Inwestycja będzie tym samym o niespełna milion złotych tańsza niż szacowało miasto, które na ten cel zarezerwowało kwotę 7 mln 785 tys. zł. W tym limicie zmieściły się wszystkie z czterech złożonych w przetargu ofert. Najtańsza była ta, nadesłana przez KPRD, opiewająca dokładnie na 6 mln 827 tys. zł.

Zadaniem wykonawcy będzie poszerzenie ul. Montażowej na całej długości, czyli od skrzyżowania z ul. Kresową w rejonie ul. Łęczyńskiej, do zbiegu z ul. Kresową w pobliżu ul. Gospodarczej. Oprócz nowej nawierzchni pojawią się tu chodniki i zatoki postojowe. Po zakończeniu prac w tym miejscu ma obowiązywać dotychczasowa organizacja ruchu, z ruchem jednokierunkowym wzdłuż bloków przy ul. Motorowej 1,3, 5 i 7 oraz ograniczeniem prędkości do 30 km/h i tonażu do 3,5 tony.