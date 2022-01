Lublin. Zmiany granic obwodów w szkołach podstawowych

Na Czubach zmiana dotyczy ulicy Jutrzenki. Jej nieparzysta strona, przypisana dotychczas do Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Pana Wołodyjowskiego, miałaby być od września przyporządkowana podstawówce nr 28 z ul. Radości. Będzie to również dotyczyć przyszłych mieszkańców budowanych tu bloków. Na zmianę miał też nalegać proboszcz parafii pw. św. Rodziny, do której przypisane mają być te budynki.

Rewolucja na Węglinie

Od września okrojony miałby być teren przypisany dzisiaj do podstawówki nr 58, która mieści się przy Berylowej. Szkoła jest już przepełniona, dlatego dość duża część jej obwodu (ulice wymieniamy w ramce na końcu tekstu) ma być przypisana do podstawówki nr 50 przy ul. Roztocze.

Zmiana ma dotyczyć dzieci, które we wrześniu roku pójdą do pierwszej klasy. Według zapewnień Urzędu Miasta, nabór ma być zorganizowany w taki sposób, by możliwe było przyjęcie do SP 58 dzieci spoza jej obwodu, których rodzeństwo już chodzi do tej placówki.

Ratusz twierdzi, że dla części mieszkańców nie będzie to zbyt duża odległość. – Spacerek, który jest w okolicach 600-700 metrów, myślę, że każdy może odbyć – przekonywała wczoraj radnych Ewa Dumkiewicz-Sprawka, szefowa miejskiego Wydziału Oświaty i Wychowania.

Dla uczniów, którzy będą mieć na Roztocze nieco dalej, miasto zapewnić ma dowóz autobusami. Rada Dzielnicy Węglin Południowy sugeruje, by nie wysyłać autobusów na wąskie uliczki, tylko dopasować rozkład linii 26 do rozkładu szkolnych dzwonków.

Urząd Miasta przyznaje, że musi zbudować dla Węglina drugą szkołę. Zapowiada, że powstanie ona na terenie, który jest przeznaczony w planie zagospodarowania pod taką inwestycję. Chodzi o nieruchomość przy ul. Jemiołuszki. – Jesteśmy w procesie nabywania tego terenu, to będzie ponad 1,5 ha ziemi – oznajmił wczoraj Mariusz Banach, zastępca prezydenta.

Zmiany na Czechowie

Na Czechowie ul. Milenijna oraz ul. Nowowiejskiego, które są przyporządkowane teraz do podstawówki nr 5 przy ul. Smyczkowej, mają być włączone do obwodu podstawówki nr 45 przy Radzyńskiej. Urząd Miasta tłumaczy, że dzięki tej zmianie droga dzieci do szkoły będzie nie tylko krótsza, ale też bezpieczniejsza, bo uczniowie będą mogli korzystać z alejki w wąwozie.

Druga z trzech zmian przygotowanych dla Czechowa dotyczy ul. Górskiej (w całości), ul. Młodej Polski (od numeru 32 do końca) oraz ul. Lawinowej. Obecnie te ulice są przypisane do obwodu podstawówki nr 16 przy ul. Poturzyńskiej. Ratusz chce je przenieść do obwodu szkoły przy Smyczkowej. Urzędnicy tłumaczą, że chcą tak odciążyć podstawówkę z Poturzyńskiej, a przy okazji zatroszczyć się o bezpieczeństwo dzieci z os. Karłowicza, bo ich przejście przez ul. Elsnera nie ma sygnalizacji.

Ostatnia zmiana na Czechowie ma polegać na przeniesieniu parzystej strony ul. Szwajcarskiej z obwodu podstawówki przy ul. Poturzyńskiej do rejonu szkoły przy ul. Śliwińskiego. W tym przypadku chodzi o odciążenie jednej ze szkół.