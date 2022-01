Lublin: W lutym przetarg na nowy projekt hali dla żużla

Nowy obiekt sportowy ma powstać na części terenów po Lubelskim Klubie Jeździeckim niedaleko ul. Krochmalnej. Tej lokalizacji dotyczyć ma projekt, który ma być zamówiony przez miasto w drodze przetargu.

– Do końca lutego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę hali sportowej z funkcją żużlową w pobliżu ul. Krochmalnej – ogłosił dzisiaj na Facebooku prezydent Krzysztof Żuk.

Właśnie do dzisiaj prezydent miał czas, by po przegranej sprawie sądowej odpowiedzieć Fundacji Wolności na jej wniosek o udostępnienie poprzedniej koncepcji stadionu. Została ona zamówiona przez miasto w 2019 roku za 360 tys. zł w poznańskiej firmie Kavoo Invest.

Lubelska fundacja chciała udostępnienia koncepcji, ale prezydent jej odmówił, tłumacząc, że jest to wewnętrzny dokument roboczy. Fundacja zaskarżyła odmowę do sądu, który orzekł, że koncepcja jest informacją publiczną. Do 14 stycznia Ratusz miał czas na załatwienie wniosku fundacji. Dzisiaj ogłosił jednak, że nie pokaże dokumentacji, dopóki nie ogłosi przetargu na projekt dotyczący ul. Krochmalnej.

– Projekt koncepcyjny stadionu żużlowego dla poprzedniej lokalizacji jest istotnym elementem dokumentacji przygotowywanej do przetargu, bo to w oparciu o niego powstanie koncepcja obiektu w nowej lokalizacji – tłumaczy Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. Stwierdza, że z tego powodu miasto nie może na razie upublicznić poprzedniej koncepcji. – Stanowiłoby to istotne naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Rzeczniczka prezydenta zapowiada, że poprzednia koncepcja zostanie udostępniona „w terminie nie dłuższym niż do 28 lutego”, ponieważ „do tego czasu przetarg powinien zostać ogłoszony”.

Na opracowanie dokumentacji stadionu żużlowego zarezerwowano w tegorocznym budżecie Lublina 1,8 mln zł. Krzysztof Żuk zapowiada, że obiekt nie będzie przeznaczony dla wyłącznie jednej dyscypliny sportu. – Chcemy, żeby poza zawodami żużlowymi, na nowym obiekcie mogły się odbywać także najważniejsze mecze innych dyscyplin, w tym koszykówki, siatkówki czy piłki ręcznej – stwierdza prezydent Lublina. – Hala wykorzystywana byłaby także do organizowania koncertów i innych imprez masowych.