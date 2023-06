Lublin. Wąwóz do poprawki. Zniknie stara alejka spacerowa

Chodzi półtorakilometrową alejkę biegnącą od placu zabaw między ulicami Jana Sawy i Dziewanny do ul. Nadbystrzyckiej. Jej nawierzchnia jest w tragicznym stanie, a okoliczni mieszkańcy od lat zabiegają o jej przebudowę.

Pieniądze udało się zdobyć dzięki głosowaniom w dwóch ostatnich edycjach budżetu obywatelskiego.

Pod koniec maja Urząd Miasta ogłosił przetarg na przebudowę traktu. Swoje oferty złożyły trzy firmy. Najtańsza była ta przygotowana przez lubelską firmę Układanie Nawierzchni Drogowych Łukasz Błasiak, opiewająca na 2 mln 996 tys. zł. DrogDom z Palikijów Drugich swoja pracę wyceniło na 3 mln 105 tys. zł, zaś Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Piotr Bąk z Lublina: na 3 mln 236 tys. zł.

Wszystkie te propozycje cenowo mieszczą się w kwocie, jaką miasto planuje wydać na realizację inwestycji.

– Złożone oferty będą teraz podlegać badaniu i analizie – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

Firma, która otrzyma zlecenie, rozbierze istniejącą nawierzchnię z asfaltu i w jej miejscu wybuduje szeroki na dwa metry chodnik z kostki brukowej i asfaltową ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m.

Aleje dla pieszych i jednośladów mają być oddzielone od siebie półmetrowym pasem zieleni. Projekt zakłada zaaranżowanie skrzyżowań z istniejącymi szlakami pieszo-rowerowymi, nie przewiduje jednak budowy łączników z ul. Zana czy Filaretów.

Zgodnie z dokumentacją prace będą podzielone na trzy etapy. Jeśli postępowanie uda się rozstrzygnąć bez zbędnych perturbacji, w tym roku mogą zostać ukończone dwa pierwsze.

Chodzi o 500-metrowe odcinki od placu zabaw w pobliżu ogródków działkowych i Szkoły Podstawowej nr 38 do skrzyżowania z trasą dla pieszych i rowerzystów prowadzącą w stronę bloku z kolorowym muralem przy ul. Różanej oraz stąd do usytuowanych za wiaduktem wzdłuż ul. Filaretów schodów do ul. Radości. Trzecia część dotyczy ostatniego fragmentu o długości 498 metrów, aż do ślepej odnogi ul. Romantycznej, obok instalacji artystycznej przedstawiającej wielką, wbitą w ziemię strzykawkę.