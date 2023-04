Lublin. Wiemy, ile par zgłosiło się do miejskiego programu in vitro

Od 7 marca można zgłaszać się do programu wspierającego pary mierzące się z problemem niepłodności. Zgodnie z jego założeniami Lublin dofinansuje dwie procedury dla każdej z minimum 50 zakwalifikowanych par rocznie. Kwota, jaką przeznaczy na ten cel miasto to 5 tys. zł na jeden zabieg.

Łącznie z budżetu Lublina na ten cel zostanie przeznaczone 1,5 mln zł do końca 2025 roku. Pomoc ma trafić do 150 par.

Realizatorami programu są:

Gyncentrum, ul. T. Zana 32a, 20- 601 Lublin;

Konsorcjum - Ab ovo i Centrum Bocian, ul. Relaksowa 26, 20-819 Lublin;

Ovum Rozdrodczość i Andrologia, Konopnica 85F, 21-030 Motycz.

Sprawdziliśmy, czy są już chętni, którzy zgłosili się do programu. – Na chwilę obecną, do podmiotów medycznych zgłosiło się 56 par chcących skorzystać z miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro – mówi Izolda Boguta z biura prasowego Lublina. Jednocześnie zaznacza też, że jeszcze nie można określić ile par ostatecznie zakwalifikuje się do programu.

– Od momentu uruchomienia miejskiego programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro minęło kilka tygodni. Jest za wcześnie by móc podawać dane o parach zakwalifikowanych do programu. Trwają skomplikowane procedury kwalifikacyjne, na które składa się wiele rozłożonych w czasie badań – tłumaczy urzędniczka i dodaje, że pełniejsze informacje będzie można podać w połowie maja.