Lublin. Wydłużają się trudności na Wieniawskiej i Jasnej

Wykonawca prac budowlanych wystąpił o przedłużenie terminu ważności projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonej inwestycji, w celu sfinalizowania niezbędnych prac w pasie drogowym.

Organizacja ruchu związana z zamknięciem odcinka ul. Wieniawskiej od ul. Czystej do ul. Jasnej będzie obowiązywać do 16 lutego.

Do tego terminu obowiązuje obecna czasowa organizacja ruchu. Dojazd do ul. Jasnej i ul. Krótkiej zapewniono od ul. Ewangelickiej, a ul. Jasna jest na tym odcinku dwukierunkowa. Z kolei dojazd do ul. Bieczyńskiego umożliwiono od ul. Krakowskie Przedmieście. Tym samym na ul. Wieniawskiej, od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Bieczyńskiego, zachowano ruch dwukierunkowy. Dojazd do ul. Czystej będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach, zaś wyjazd przez ul. Karskiego.