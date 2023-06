"Lublin z Literaturą". Gwiazdy będą czytać na Starym Mieście

Być w ciąży i przeżyć! Manifestacja w Lublinie

Martwy płód jest dla nich ważniejszy niż my kobiety i nasze zdrowie! Apeluję do wszystkich lekarzy, aby mieli odwagę, ponieważ na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność! W Polsce bycie kobietą w wieku reprodukcyjnym jest zagrożone śmiercią, to jest zagrożenie życia! – słychać było w środę na schodach lubelskiego Ratusza. Kilkaset osób brało udział w manifestacji „Ani jednej więcej”