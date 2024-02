Lublin z rekordową liczbą turystów. Ile pieniędzy tutaj wydali?

Na rekordowy wynik wskazywały już dane opublikowane pod koniec ubiegłego roku, po zakończeniu sezonu wakacyjnego. Po zsumowaniu pełnych 12 miesięcy okazało się, że w 2023 roku Lublin odwiedziło 1 mln 588 tys. podróżnych. To o 65 proc. więcej, niż rok wcześniej.

- Ta liczba pokazuje, że podjęte w 2020 roku decyzje o powołaniu Biura Rozwoju Turystyki i Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin przynoszą świetne efekty. Inaczej mówiąc, nasze działania nabrały strategicznego wymiaru. Warto podkreślić także świetną współpracę między tymi jednostkami i branżą turystyczną, której przedstawiciele bardzo dużo zrobili dla promocji Lublina – mówi prezydent Krzysztof Żuk.

Z kraju i zagranicy

Prawie 1 mln 245 tys. z osób, które w minionym roku zawitały do Lublina, to przyjezdni krajowi. Blisko połowa z nich to turyści w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli tacy, którzy zostali w mieście przynajmniej na jeden nocleg. Najliczniejszą grupę (42 proc.) stanowili podróżni, którzy spędzili tu od dwóch do czterech nocy. Wśród gości z kraju prym wiedli mieszkańcy województw: lubelskiego (510 tys. osób), mazowieckiego (440 tys.), małopolskiego (54 tys.), śląskiego (42 tys.) i podlaskiego (35,5 tys.).

343 tys. osób to odwiedzający z zagranicy, przy czym co siódmy z nich zostawał w Lublinie na dłużej niż jeden dzień. Najwięcej obcokrajowców przyjechało do nas z Niemiec (140 tys.), Izraela (46,5 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (39,5 tys.). Ale po raz pierwszy wśród najliczniej odwiedzających nas nacji znaleźli się też Kanadyjczycy (12 tys.) czy Czesi (10,5 tys.).

Niemal obowiązkowym punktem na trasie zwiedzania był Zamek Lubelski, który odwiedziło ponad milion osób. Do najpopularniejszych miejsc należą także: Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, plac Litewski, Ogród Saski czy Zalew Zemborzycki.

Festiwale jak magnes

Zaprezentowane liczby zostały zebrane na podstawie udostępnionych przez operatorów sieci komórkowych danych geolokalizacyjnych z należących do podróżnych urządzeń mobilnych.

- Mamy porównanie z innymi dużymi miastami i Lublin wyróżnia się pozytywnie, przede wszystkim pod względem wzrostów – zaznacza Marcin Augustyniak z firmy Selectivv, która przygotowała dla miasta badania ruchu turystycznego.

- O ile obserwujemy duże wzrosty, jeśli chodzi o turystów zagranicznych, to proporcjonalnie nawet większe odnotowaliśmy w przypadku turystów krajowych. Polacy coraz chętniej odwiedzają Lublin, co jest bardzo pozytywne. Na uwagę zwraca również zwiększona zainteresowanie w czasie największych festiwali. Tego typu wydarzenia stają się znaczącym generatorem ruchu turystycznego, „rozkładając” go po całym mieście i wspomagając inne atrakcje czy miejsca, które warto odwiedzić – dodaje Augustyniak.

Potwierdzeniem tych słów może być fakt, że „najlepszy” pod względem liczby gości był tydzień między 14 i 20 sierpnia. Lublin odwiedziło wtedy 52 tys. osób. Zbiegło się to z długim sierpniowym weekendem oraz organizowanymi w tym czasie urodzinami miasta, Ogólnopolskim Przeglądem Hejnałów Miejskich i festiwalem Re:Tradycja (Jarmark Jagielloński).

