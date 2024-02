Lublin znów ma szansę zostać Europejską Stolicą Kultury

Pomysły lublinian będą inspiracją do stworzenia aplikacji konkursowej. Hasło miasta, które zostało wyznaczone do tej edycji to „Reunion”. Dyrektor Centrum Kultury i koordynator programowy ESK 2029 przekonuje, że im bardziej szalone pomysły przedstawią mieszkańcy, tym lepiej.

- Nasze hasło z jednej strony ma wzbudzić zainteresowanie Europą, czyli Unią, a z drugiej strony renesans mieszkańców czy renesans wspólnoty. To jest moment, kiedy zapraszamy mieszkańców do współudziału, takiego mocnego i konkretnego. Czekamy na pomysły i marzenia oraz wizje, jak mieszkańcy widzieliby Lublin za 5 lat. Moim marzeniem jest np. żeby w Lublinie w 2029 r. nie powstawały murale na ścianach, tylko na dachach budynków np. Starego Miasta, aby było je widać z Wieży Trynitarskiej. Chciałbym, żeby tych marzeń przyszło kilka tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy, żebyśmy mieli strasznie dużo pracy - zaznacza Rafał Koziński, dyrektor Centrum Kultury w Lublinie.

Lublin ubiega się o to miano już po raz drugi. Za pierwszym razem, w walce o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 przegrał z Wrocławiem. Jak wspomina prezydent miasta, po ówczesnej przegranej było poczucie niesprawiedliwości i traumy, ale to dało początek motywacji do rozwoju i ponownej walki w konkursie.

- Ten tytuł jest nam potrzebny właśnie po to, żeby dać nowy impuls na te następne kilka lat, by tworzyć pokłady tej energii, której miasto potrzebuje. Ale też by wykorzystać ten ogromny potencjał niekiedy rozproszony, a ta inicjatywa związana z hasłem „Reunion” to jest integracja czegoś, co gdzieś jest, ale nie zostało połączone w każdym wymiarze. Właśnie ten dialog międzypokoleniowy, międzykulturowy i spojrzenie w naszą historię i teraźniejszość, ale również przyszłość to najważniejsze chyba wyzwanie dla nas. - Po Europejskiej Stolicy Młodzieży chcemy, żeby młodzi ludzie również włączyli się bardzo aktywnie w te przygotowania aplikacji. Patrząc na nasze zaangażowanie w tę pierwszą aplikację, którą przedłożyliśmy powinniśmy ten tytuł uzyskać. Za pierwszym razem mieliśmy poczucie niesprawiedliwości i krzywdy, ale po krótkiej traumie wykorzystaliśmy to do budowania wielkiego zrywu naszych artystów, animatorów kultury i mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Nabór pomysłów rusza 23 lutego i potrwa do 18 marca. Swoją wizję można zgłosić wypełniając formularz na stronie https://lublin.eu/kultura/europejska-stolica-kultury-2029/ lub od 26 lutego w formie papierowej w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, instytucjach kultury i przestrzeniach młodzieżowych.