Lublin: Zajrzyj do schroniska. Może znajdziesz przyjaciela

(fot. Katarzyna Nastaj/Archiwum)

Przyjaciel czy tylko zwierzę? Co gryzie psa? – to tytuły prelekcji, jakie w środę odbędą się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie podczas dnia otwartego. Jest organizowany nieprzypadkowo akurat wtedy. 4 października to Światowy Dzień Zwierząt.

