Lublin zaprasza przedszkolaki do konkursu

Prace konkursowe mogą przedstawiać Lublin jako miejsce magicznych postaci, budynków i przygód. Oceny będą wystawiane w trzech kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5 lat oraz 6-7 lat.

— W Bajkowym Lublinie można spotkać postacie z popularnych bajek czy inne istoty z miejskich legend i opowieści ludowych, można także odwiedzić sklepiki z niezwykłymi pamiątkami i czarodziejskimi przedmiotami. Niech Bajkowy Lublin będzie magiczną krainą, pełną baśniowych postaci i fantastycznych przygód. Czekamy na prace różnorodne, kreatywne, kolorowe i bajkowe – mówi zastępca prezydenta Lublina, Mariusz Banach.

Młodzi artyści mają za zadanie stworzyć pracę w formacie A3 techniką płaską. Tak przygotowaną pracę należy do 17 maja dostarczyć do ratusza. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 czerwca. Zwycięskie prace będą wystawione Galerii Ratusz.