Lublin. Przechodzą przez pl. Litewski i nie mogą się nadziwić. Zdmuchują liście z drzew?

Promocja gospodarcza, czyli jak na sport spada deszcz pieniędzy od lubelskiego marszałka

Kwota ponad 6 mln zł na „promocję gospodarczą województwa” na meczach Basketball Champions League stała się przedmiotem ostrej dyskusji na sesji sejmiku. Na pytania radnych opozycji marszałek nie odpowiedział. – Proponowałbym zapisać się do Wojsk Obrony Terytorialnej, ewentualnie nałożyć włosienicę – wypalił do radnej Lisowskiej, która miała wątpliwości co do sensowności takich wydatków w obliczu wojny w Ukrainie.