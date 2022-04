Lublin. Zmiany w rozkładach jazdy. Co z nocnymi liniami?

Dojazd do Dąbrowy zapewni linia autobusowa 15. Od najbliższego weekendu większość jej kursów w soboty i niedziele ma być skierowanych do leśnej pętli przy Osmolickiej. Jeżeli ktoś się wybierze na weekendowy spacer nad zalewem i zechce wrócić do centrum miasta z Dąbrowy, będzie mógł wsiąść w „piętnastkę”.

W soboty między godz. 8 a 19 autobus z Dąbrowy ma odjeżdżać 19 i 49 minut po każdej godzinie, dodatkowo będzie jeszcze kurs o godz. 20.25. W niedziele linia 15 z Dąbrowy ma odjeżdżać dziesięć minut przed pełną godziną, począwszy od 8.50, skończywszy na godz. 20.50.

Pasażerowie jedenastu linii autobusowych powinni jeszcze raz zerknąć na rozkład jazdy, bo zmienione zostaną godziny poszczególnych kursów, więc jeśli ktoś przywykł, że o konkretnej godzinie ma autobus, może się zdziwić. Zmiany dotyczą niektórych kursów na liniach 2, 7, 8, 13, 15, 34, 40, 52, 78, 153 i 157.

Dwa nowe przystanki (Franciszków Szkolna) pojawią się na trasie podmiejskiej linii autobusowej nr 5. Będzie można stąd pojechać zarówno w stronę Lublina, jak też w kierunku Mełgwi. Trzeba pamiętać o tym, że będą to przystanki na żądanie.

W dni powszednie znów zacznie kursować linia 912, czyli dodatkowy kurs „dwunastki” na skróconej trasie. Będzie się zaczynać o godz. 7.04 na przystanku Konopnica-las, autobus pojedzie przez al. Kraśnicką, ul. Jana Pawła II i Roztocze, a ostatnim przystankiem będzie ten przy rozebranej fabryce wind („Mazowiecka 02”).

W rozkładach dni powszednich pojawi się też dodatkowy kurs linii 922, który w praktyce będzie dodatkowym kursem „dwójki” z Turki (odjazd o godz. 6.48), ale na niepełnej trasie, skróconej do Dworca Głównego PKS. Dodatkowy kurs nie będzie mieć nic wspólnego z obecnie wykonywanym i niezagrożonym kursem linii 9.22 z Zawieprzyc przez Jawidz, Charlęż-Kolonię, Bystrzycę, Sobianowice, Łysaków i Pliszczyn.

Majówka

Ustalone zostały już zasady kursowania komunikacji miejskiej w majowy długi weekend. 30 kwietnia autobusy oraz trolejbusy będą jeździły jak w zwykłą sobotę, 1 i 3 maja będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy, zaś 2 maja autobusy i trolejbusy będą kursować według rozkładu „dzień specjalny”.

Linie nocne

Pod znakiem zapytania jest wciąż powrót nocnych linii autobusowych N1, N2 i N3, które zniknęły z ulic 20 grudnia i od tamtej pory wróciły tylko raz, na noc sylwestrową. – Aktualnie trwają analizy dotyczące finansowania i decyzja odnośnie uruchomienia komunikacji nocnej zapadnie do końca tego miesiąca – zapowiada Monika Fisz z ZTM w Lublinie.