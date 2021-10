Lublinowi przybędzie szumiących pomników. Znamy ich lokalizacje

O takich zamiarach poinformował w weekend prezydent Lublina. – Trwa już procedura ustanowienia kolejnych 23 drzew pomnikami przyrody – napisał Krzysztof Żuk na portalu Facebook. Miasto ma już zgody właścicieli terenów, na których rosną drzewa wytypowane do ochrony, sprawa ma być uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a ostateczna decyzja będzie należeć do radnych. – Mam nadzieję, że uchwały w tej sprawie zostaną przyjęte przez Radę Miasta jeszcze w tym roku.

– Rozpoczęta procedura ustanowienia drzew pomnikami przyrody dotyczy: 19 dębów szypułkowych, 2 lip, topoli i grabu zwyczajnego, znajdujących się w 8 lokalizacjach – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza.

W wykazie jest m.in. okazały dąb szypułkowy przy Agatowej 20 oraz 7 dębów przy Gdańskiej, kolejne 4 przy Białostockiej i jeden obok szkoły przy ul. Biedronki 13. Pomnikiem ma też zostać dąb przy ul. Bohaterów Monte Cassino, który dwa lata temu dostał tytuł Skarbu Kultury Przestrzeni, a wiosną rywalizował o tytuł Drzewa Roku 2021.

Ochroną objętych ma być objęta również lipa szerokolistna rosnąca na terenie szpitala neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej oraz topola przy Rudnickiej obok skrzyżowania z ul. Koryznowej.

Do roli pomników szykowanych jest m.in. 7 drzew rosnących w lesie Stary Gaj. Na jego terenie działacze Towarzystwa dla Natury i Człowieka wskazali aż 32 drzewa, które ich zdaniem powinny zyskać ochronę. Miejscy urzędnicy wspólnie z leśnikami uznali jednak, że na pomniki nadaje się tylko 7 drzew (pięć dębów, lipa i grab). Pozostałe, zdaniem urzędników, jeśli nawet są zdrowe oraz mają określone przepisami rozmiary, to nie wyróżniają się na tle sąsiednich, a również to jest warunkiem uznania drzewa za pomnikowe.

Ustanawiając pomnik przyrody miasto przejmuje odpowiedzialność za jego stan (nawet jeżeli rośnie na prywatnej, firmowej lub spółdzielczej nieruchomości) i staje się zobowiązane do jego leczenia i pielęgnacji. W tym roku zabiegom poddano m.in. topolę przy Chrobrego, gruszę nad zalewem, dąb z pl. Litewskiego i kłęk amerykański z ul. Kruczej.

Dziś w Lublinie mamy 64 pomniki przyrody. Wśród nich jest charakterystyczna topola biała z Ogrodu Saskiego i ogromna wierzba z Błoni koło Zamku. – Ponieważ liście oprócz pojedynczych drzew są również całe szpalery, to łącznie w Lublinie rosną 264 drzewa o statusie pomników przyrody – wylicza Żuk.

Takie szpalery można znaleźć m.in. na ul. Solarza (48 kasztanowców), pomiędzy ul. Jana Pawła II a Bieszczadzką (27 dębów) oraz na terenie ośrodka Marina (32 kasztanowce i 20 lip). Pomnikiem jest również murawa kserotermiczna z rzadką roślinnością w pobliżu ul. Pliszczyńskiej.