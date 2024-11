Ma sądowy zakaz zbliżania się do rodziców. Teraz napadł na sklep

Do rozboju w sklepie spożywczym doszło na jednym z lubelskich osiedli w czwartek. Według relacji świadków, do środka wbiegł młody mężczyzna z zasłoniętą twarzą i założonym na głowę kapturem. Następnie miał on wyciągnąć nóż i grożąc nim kasjerce zażądać pieniędzy. Gdy zdołał wyrwać kobiecie kasetkę z utargiem, wybiegł z budynku i wyrzucił nóż.

Policjanci z piątego komisariatu ustalili, że za rozbojem stoi 19-letni lublinianin. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania, gdzie mundurowi w trakcie przeszukania znaleźli wspomnianą kasetkę z pieniędzmi.

Okazało się ponadto, że kilka dni wcześniej ten sam osiedlowy chuligan próbował włamać się i okraść inny sklep na terenie Lublina. To nie wszystko. Pod koniec października ugodził swojego ojca nożem powodując niezagrażające życiu obrażenia. Wobec agresora toczą się już dwie procedury niebieskiej karty. Posiada także sądowy zakaz zbliżania się do obojga rodziców. To skutek stosowania wobec nich przemocy.

19-latek usłyszał w sumie trzy zarzuty. Tylko za rozbój grozi mu do 15 lat więzienia. Zgodnie z decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.