Maciej Więckowski marzy o Rajdzie Dakar. Dziś startuje w rumuńskim Cluj

Nie było już czasu

Pierwsze zawody Pucharu Europy 2024 odbyły się na początku grudnia w krakowskiej Tauron Arenie. Więckowski świetnie zainaugurował sezon. W pierwszym wyścigu nie miał sobie równych, objął prowadzenie po świetnym starcie i kontrolował sytuację aż do samej mety. W drugim biegu lublinian zajął piąte miejsce.

– Żeby było ciekawiej w SuperEnduro jest tak, że w drugim wyścigu startuje się w odwrotnej kolejności. Wjeżdżałem do biegu z drugiej linii i zostałem na starcie. Potem musiałem gonić stawkę. Na domiar złego, na jednej z przeszkód gdzieś się przyblokowałem. Wyścigi są krótkie, więc nie było już czasu, by nadrobić dystans do najlepszych – relacjonuje Maciej Więckowski.