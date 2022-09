Mam talent! Młody akordeonista z Lublina zachwycił jurorów i widownię

Miłosz zaczął grać na akordeonie w wieku 5 lat.

– Mój tata gra na akordeonie. To on zaraził mnie pasją do tego instrumentu – opowiadał nam pod koniec ubiegłego roku utalentowany nastolatek.

Miłosz jest uczniem Szkoły Muzycznej I i II st. im. Lutosławskiego w Lublinie. 12-latek ma na koncie mnóstwo międzynarodowych sukcesów. Jest zdobywcą kilkudziesięciu czołowych miejsc i nagród Grand Prix w konkursach a także festiwalach akordeonowych w Polsce i za granicą, między innymi Art-Duo Music Festival w Pradze, Czech Online Accordion Competition w Ostravie; Accordion Players "Concord of Sounds" na Łotwie, czy Accordion Competition "Vilnius 2021" na Litwie.

Występ Miłosza w Mam talent!

W 2019 roku uczestniczył w Konkursie Młodych Kompozytorów w ramach XXIII Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Lubelskiej, gdzie jego "Suita na akordeon" zdobyła II miejsce. Miłosz był jedynym 9-latkiem w tym konkursie, pozostali uczestnicy byli od niego dużo starsi (mieli powyżej 17 lat).

Miłosz zdobył także Grand Prix w ramach International Music Talent Competition Spring 2020, zorganizowanego przez American Protégé Music Competitions w Nowym Jorku. Nagrodą za zwycięstwo był występ na światowej scenie Carnegie HALL w Nowym Yorku. Lublinian zagrał tam w maju tego roku.