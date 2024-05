Mama i syn złożyli przysięgę

W piątek, 24 maja, w jednostce na Majdanku w Lublinie, 63 ochotników wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Nowi terytorialsi złożyli uroczystą przysięgę na sztandar brygady w obecności swoich dowódców, rodzin i najbliższych.



Dowódca 2 LBOT płk Zbigniew Krzyszczuk, zwracając się do żołnierzy składających przysięgę, pogratulował im wzorowej postawy i dobrych wyników podczas szkolenia podstawowego. W szczególny sposób zwrócił się do wszystkich mam w mundurach – w związku z Dniem Matki – dziękując im za trud i życząc wytrwałości w dążeniu do celu, żołnierskiego szczęścia oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym, jak i zawodowym.



Wyjątkową parą w gronie nowych Terytorialsów jest Jadwiga i Marcin – mama i syn z powiatu kraśnickiego, którzy wspólnie podjęli decyzję o wstąpieniu w szeregi lubelskiej brygady OT.

– Zawsze w głębi serca ciągnęło mnie do wojska i gdy nadszedł odpowiedni moment w życiu postanowiłam spróbować swoich sił. WOT daje takie możliwości kobietom, osobom pracującym czy uczącym się — mówi szer. Jadwiga, która w życiu cywilnym jest opiekunem medycznym, a w wojsku otrzymała przydział na stanowisko radiotelefonisty.

Z kolei szer. Marcin jest uczniem liceum w klasie mundurowej. – Moi koledzy i nauczyciele są w WOT i słyszałem od nich dużo dobrego, więc postanowiłem sam spróbować i nie żałuję decyzji. Za rok, po maturze chciałbym kontynuować naukę na jednej z uczelni wojskowych, więc wiedza i umiejętności, które tu zdobędę na pewno przydadzą mi się w przyszłości. Szer. Marcin już niebawem rozpocznie szkolenia na stanowisku strzelec wyborowy-zwiadowca.

Jeśli chcesz uczestniczyć w ciekawych szkoleniach wojskowych, zdobyć nowe umiejętności, a także mieć realny wpływ na bezpieczeństwo swojego regionu to terytorialna służba wojskowa jest właśnie dla ciebie. Najbliższe terminy szkoleń podstawowych, w ramach projektu „Wakacje z WOT” to: 5-20 lipca, 9-24 sierpnia oraz 13-28 września. Z kolei szkolenia wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy odbędą się w terminach: 5-12 lipca i 13-20 września.