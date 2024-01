Mammobus rusza badać piersi

Zajmowali się przemytem ludzi. Trafili do aresztu

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ze Sławatycz w ramach ścisłej współpracy i na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu zatrzymali trzy osoby, które trudniły się przemytem ludzi do Polski, a następnie do innych krajów Europy Zachodniej. To mieszkańcy woj. śląskiego należący do międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej.