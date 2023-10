Marsz Miliona Serc. Autokary z Lublina już dotarły

Wczesnym rankiem z parkingu przy Arenie Lublin ruszyło kilkanaście wypełnionych do ostatniego miejsca autokarów, w sumie ponad 600 osób.

– Ludzie muszą przestać się bać, może jak nas zobaczą, uwierzą, że można coś zmienić. Naród Polski potrzebuje solidarności. Jadę, bo jestem Polką, której jeszcze nikt nie zabrał wolności słowa i wyboru – mówiła nam pani Anita.

Marsz Miliona Serc rozpocznie się w samo południe. Uczestnicy wyruszą z ronda Dmowskiego w centrum Warszawy. Następnie przejdą ul. Marszałkowską do Świętokrzyskiej, a po dotarciu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II. Tą arterią przemaszerują do ronda „Radosława”. Zakończenie zgromadzenia planowane jest w tym miejscu, o godz. 16.

>>> Lublin już w drodze na Marsz Miliona Serc w Warszawie <<<

Cała trasa marszu objęta jest monitoringiem miejskim. Zarówno na początku trasy przemarszu, jak i na końcu kolumny zgromadzenia będą karetki pogotowia, a na trasie patrole medyczne. Sam organizator zabezpieczył na ten cel ponad tysiąc osób służby porządkowej.

W niedzielę, na ulicach, którymi przejdzie marsz zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju - także na wyznaczonych miejscach postojowych - wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenia nie będą dotyczyły aut organizatora i pojazdów z przepustkami.