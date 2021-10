Marsz Równości przejdzie ulicami Lublina. Ma być przerażająco

Przemarsz wyruszy o godz. 13 z pl. Teatralnego, skąd Al. Racławickimi, Lipową, Narutowicza, Głęboką, Sowińskiego i Poniatowskiego dotrze pod Galerię Labirynt. Tam ok. godz. 16 zgromadzenie ma się zakończyć.

– W tym roku przejdziemy pod hasłem „Przerażająco queerowo idziemy dla tych, którzy się boją” – zapowiada Alicja Sienkiewicz, jedna z organizatorek wydarzenia. I dodaje: - Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i że obędzie się bez eskalacji agresji, jak to niestety miało miejsce w latach poprzednich.

W tym roku na zakazanie organizowania manifestacji nie zdecydował się prezydent Lublina. Robił tak wcześniej, ale ostatecznie zakazy były uchylane przez sąd. Tym razem w Ratuszu uznano, że nie ma podstaw do wydania takiej decyzji.

Poprzednie marsze odbyły się w 2018 i 2019 i w obu przypadkach dochodziło do incydentów prowokowanych przez przeciwników tego typu pochodów. Przed dwoma laty policja zatrzymała 38 osób, w tym małżeństwo, które miało przy sobie własnej konstrukcji ładunki wybuchowe.

Organizatorki przyznają, że liczą się z tym, że i tym razem może dojść do zamieszek i prób konfrontacji ze strony osób o odmiennych poglądach.

– Nie możemy lekceważyć tego, co działo się w ubiegłych latach. Jesteśmy po rozmowach z miastem i służbami. Ze swojej strony jak co roku zapewniamy służbę porządkową i jesteśmy dobrze przygotowani. Ale przykłady ostatnich marszów równości, zwłaszcza tego w Białymstoku, dają nam bardzo dużą nadzieję na to, że będzie spokojnie – mówi Honorata Sadurska ze stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie.

Organizatorzy nie mają informacji o oficjalnie planowanych kontrmanifestacjach na trasie przemarszu. Jedynym zgłoszonym zgromadzeniem w tym czasie jest spotkanie różańcowe, które ma się odbywać w godz. 12.30-14.30 na pl. Litewskim. Jak można przeczytać na Facebooku, to wydarzenie organizowane przez Krucjatę Młodych odbędzie się pod hasłem „Różaniec w obronie kościoła przed sodomskimi profanacjami”.