Marszałek docenił nauczycieli. To z okazji ich święta

Samorząd Województwa Lubelskiego wśród swoich zadań ma także prowadzenie szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Łącznie pod jego opieką jest 15 placówek oświatowych:

Nauczyciele pracujący w placówkach podległych pod SWL oraz wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi zostali docenieni za swój trud wkładany w codzienna pracę.

– Zapewne pracując na co dzień ze swoimi uczniami, widzicie, z jakimi borykają się problemami. Swoim wychowankom należy pokazywać wartości oparte na zasadzie Bóg-Honor-Ojczyzna. Młody człowiek potrzebuje procesu wychowawczego, a oprócz najbliższej rodziny w tym procesie wychowawczym uczestniczą właśnie nauczyciele. Dzięki państwu młodzi ludzie kształtują swój charakter, przygotowują się do swojej życiowej roli. Nie bójcie się wychowywania kolejnych pokoleń, zaszczepiania w nich miłości do Ojczyzny i do swoich małych ojczyzn – mówił podczas uroczystości Marcin Szewczak, członek zarządu województwa lubelskiego.