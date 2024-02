Marszałek dołoży prezydentowi. Chodzi o Dworzec Lublin

Z pędzlem, wędką i cebularzem. W Lublinie pojawią się nowe koziołki

Do ośmiu koziołków usytuowanych w różnych punktach Lublina dołączy 11 kolejnych. Swoim wyglądem mają nawiązywać do miejskich legend i historii miasta. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim.