Miściur z AgroUnii: Marzę, by polityka była czymś co potrafi zjednać ludzi

– Znaczenie ruchu społecznego i jego siły w polityce, pokazuje, że od protestów znaleźliśmy się na listach największej partii opozycyjnej zajmując ostatnie miejsca na listach. To pokazuje, że ludzie, którzy działają dla społeczeństwa wywodząc się bezpośrednio z ich środowisk mogą konsekwentnie idąc krok po kroku, reprezentować ludzi. I w tym tkwi siła ruchu społecznego – powiedział podczas konferencji kandydat zajmujący ostatnie miejsce na liście KO w okręgu lubelskim.

Jego hasłem wyborczym jest „W trosce o Waszą przyszłość”. Chce by nie był to tylko błahy wyborczy frazes.

Co AgroUnia może zapewnić rolnikom jeśli dostaną się do Sejmu?

- To program opierający się na filarach bezpieczeństwa. To między innymi bezpieczeństwo żywnościowe, żeby rolnicy mieli odpowiednie przepisy zabezpieczające ich produkcję. To także stworzenie funduszu bezpieczeństwa gwarantującego, że w sytuacji, kiedy rolnicy nie uzyskają pieniędzy za swoje produkty, państwo poprzez fundusz bezpieczeństwa umożliwi im ciągłość produkcji, a korzystając ze swoich narzędzi, ścigało tych, którzy nieuczciwie postąpią wobec producenta rolnego - tłumaczy kandydat do Sejmu. . Miściur wspomniał także o ustawie mówiącej o minimum 51 proc. polskich produktów rolnych na półkach marketów.

Mówiąc o bezpieczeństwie żywnościowym Jarosław Miściur powiedział, że chodzi mu także o pożywienie z jakim mamy do czynienia w szpitalach, szkołach czy stołówkach, a także dostęp do polskiej zdrowej żywności w przystępnych cenach.