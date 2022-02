Lublin. Matka Boska w trudnej sytuacji prawnej

Matka Boska w schowku

Doraźne zabezpieczenie kolumny w 2019 roku miało być doraźne. We wtorek byliśmy na miejscu. Drewniane elementy podtrzymywały ją by nie runęła a opaski spinające zapobiegały odpadaniu tynku. Płotki broniły dostępu w pobliże.

– Kolumnę zabezpieczyło na swój koszt miasto. Od tamtej pory nic się tu nie zmieniło. To wówczas figura Matki Bożej została zdjęta i trafiła do dzwonnicy. Była owinięta w folie ale ją odwinęliśmy, żeby był dopływ powietrza – mówi ks. Kazimierz Jan Gacan, proboszcz parafii św. Agnieszki na Kalinowszczyźnie.

Otwiera drzwi do dzwonnicy gdzie w niewielkim pomieszczeniu stoi kamienna, około 150 cm kobieca postać, w dość opłakanym stanie. Ma dłonie splecione na piersiach, fałdy sukni opadają na ziemską półkulę. Widać fragment stopy, która przydeptuje węża. Wokół głowy wieniec z 12 metalowych gwiazd, które kiedyś zapewne miały żaróweczki.

– Oczywiście, że by było dobrze gdyby figura została poddana renowacji i trafiła na kolumnę, którą by chyba trzeba było zrobić od nowa. Sądząc po tym w jakim jest stanie, nie da się jej wyremontować. Nic by nie stało na przeszkodzie, żeby ją umieścić dalej od brzegu skarpy, która cały czas osiada – dodaje.

Proboszcz pokazuje fragment kostki brukowej. Widać jak powiększają się szczeliny między jej elementami.

Kościół tu, miasto tam

– Nie przypominam sobie by do parafii dotarły informacje o sprawie w sądzie i wyroku stwierdzającym, że figura należy do parafii a jedynie stoi na miejskim gruncie. Wiele lat temu musiał być zrobiony błędny zapis gdzieś u konserwatora zabytków. Ona nie stanowi całości z zespołem klasztoru augustianów, bo gdy ją postawiono w 1873 roku, klasztoru już dawno nie było. Został skasowany w 1864 roku, parafia została ustanowiona dwa lata później. W dokumentach nie ma żadnej wzmianki o fundacji czy postawieniu figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Ona ma związek z powstaniem ulicy Kalinowszczyzna – tłumaczy ks. Gacan.

Przypomina, że w 2000 roku, jeszcze zanim on trafił do św. Agnieszki, porządkowano sprawy gruntowe w rejonie kościoła. Wówczas formalnie do miasta trafił teren parafii, który jeszcze w czasach PRL został zajęty przy budowie szosy i chodnika na tyłach świątyni. Ustalono też wówczas, że od strony ul. Kalinowszczyzna grunt kościelny sięga do linii ogrodzenia domu parafialnego. Podjazd, mniej więcej połowa klombu na skraju którego jest figura i skarpa to miejski grunt. Matka Boska stała w pasie drogowym.