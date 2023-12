Medycyna i folklor idą w parze. Świąteczne spotkanie na UM

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to jedyna uczelnia medyczna w Polsce, która w swoich strukturach ma artystyczny zespół folklorystyczny. Od 1979 roku absolwenci oraz studenci w przerwie od nauki kultywują polskie tradycje muzyczno-taneczne. Późnym poniedziałkowym wieczorem spotkali się, aby podzielić się opłatkiem, wspólnie zaśpiewać kolędy i stworzyć wyjątkowy, przedświąteczny nastrój.

– Do tej pory jesteśmy jedynym w Polsce, w Europie i na świecie zespołem tańczących studentów z wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że mając tak ciężkie studia, mają chęć i zapał, a ja im tylko pomagam rozwijać swoje zainteresowania. Dużym przeżyciem było, gdy w 1987 roku mieliśmy możliwość koncertować wyłącznie dla jednego widza w Castel Gandolfo. Widzem tym był papież Jan Paweł II – opowiada Krystyna Maciąg, założycielka, dyrektor artystyczna i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca UM w Lublinie.

Dodaje, że przez te prawie już 45 lat, ponad 4,5 tys. studentów tańczyło w zespole. Obecnie w zespole znajduje się około 113 osób, łącznie z 17-osobową kapelą.

Na spotkaniu był obecny rektor uczelni, który złożył życzenia oraz symbolicznie podzielił się opłatkiem z zespołem. Okazuje się więc, że studiowanie na Uniwersytecie Medycznym to nie sam proces kształcenia, ale również możliwość rozwijania swoich talentów i pasji.

– Pamiętam zespół od czasów moich studiów. On wyróżniał się niezwykle, bo członkowie mogli wtedy jeździć po całym świecie. Byli np. w Ameryce Południowej, gdzie w tamtych czasach, my mogliśmy sobie tylko o tym pomarzyć. Znam mnóstwo osób, które zrobiły dużo dla naszej uczelni już jako jej pracownicy, a w przeszłości należeli do zespołu. Wiele ludzi znalazło tu miejsce spełnienia swoich bardzo ciekawych zainteresowań – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor UM w Lublinie.