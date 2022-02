Miał być apartamentowiec. Jest głęboki dół w centrum Lublina

– Od momentu wydania pozwolenia na budowę kontrolę nad realizacją inwestycji sprawuje nadzór budowlany – tłumaczy Joanna Stryczewska z Urzędu Miasta. – Decyzja o pozwoleniu nie ma terminu ważności. Prawo budowlane nie określa jak maksymalnie długo może trwać inwestycja – dodaje.

W międzyczasie spółka należąca do Patseliów zmienia nazwę. Nie nazywa się już Kowalska 7, ale Premium Invest sp. z o.o. Adresem już nie jest dziura w ziemi przy ul. Żmigród 3, ale adresu nie ma wcale. Jedyny kontakt to e-mail. Na nasze zadane tą drogą pytania nikt jednak nie odpowiada.

Nic o planach inwestora nie wie ani architekt („Nic się nie dzieje, prace stanęły”), ani agencja nieruchomości („Inwestycja jest obecnie zatrzymana”).

A prezesa spółki szuka nadzór budowlany i Straż Miejska.

– Udało nam się nawiązać kontakt z osobą, która współpracuje z prezesem tej firmy – mówi Robert Gogola z lubelskiej Straży Miejskiej. – Zależy nam na tym, by to miejsce zostało skutecznie zabezpieczone. Ogrodzenie musi być na tyle trwałe, by samo w sobie nie stanowiło niebezpieczeństwa i nie pozwalało na dostęp do głębokiego wykopu. W przeciwnym razie będziemy wszczynać postępowanie w tej sprawie. Cały czas dokumentujemy tę inwestycję.