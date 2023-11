Miasto kupuje samochód. Będzie nagrodą w loterii podatkowej

To pomysł na zwiększenie wpływów do miejskiej kasy z tytułu podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców. W tym roku loterię zorganizowano po raz piąty i cieszyła się ona rekordowym zainteresowaniem.

Wzięło w niej udział prawie 16,5 tys. osób. Ponad 1,2 tys. z nich zadeklarowało, że PIT w Lublinie rozliczało po raz pierwszy. W związku z tym dodatkowy dochód miasta wyniósł ok. 3 mln zł.

- W ciągu pięciu lat taką deklarację złożyło w sumie 3700 osób. Zakładając, że od każdego podatnika do budżetu miasta trafia 2,5 tys. zł, w tym okresie dało to kwotę 9 mln zł. Możemy to porównać z kosztem budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica – mówił w maju tego roku, podczas ostatniego losowania nagród Mariusz Turczyn, dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości w Urzędzie Miasta Lublin.

Ratusz szykuje się do kolejnej edycji loterii. Urzędnicy ogłosili właśnie przetarg na jej organizację, włącznie z zapewnieniem głównych nagród.

- W stosunku do ubiegłych lat nie wprowadziliśmy żadnych zmian zasad – informuje Monika Głazik w biura prasowego w lubelskim magistracie. I dodaje: - Nagrodę główną, tak jak w poprzednich latach, będzie stanowił samochód osobowy z napędem hybrydowym, zaś nagrody dodatkowe - 5 nagród po 2 tys. zł i 10 nagród po 1 tys. zł.

Auto, które trafi do szczęśliwca, może być białe lub czerwone. Musi być pięciodrzwiowe i mieć napęd hybrydowy. Ma też być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2024 roku. Jednym z obowiązków firmy, która wygra ogłoszone postępowanie, będzie także zapewnienie dla laureata kwoty w wysokości ok. 11 proc. wartości pojazdu, na opłacenie podatku od narody.

Ponadto wykonawca będzie musiał m.in. przygotować 4 tys. formularzy zgłoszeniowych i osiem urn, do których będą one wrzucane, ale też zapewnić możliwość uczestnictwa w akcji drogą internetową. Oferty w ogłoszonym przetargu można składać do 27 listopada. Przy jego rozstrzygnięciu miasto zamierza się kierować wyłącznie ceną.

Start kolejnej edycji miejskiej loterii podatkowej planowany jest nie wcześniej niż 1 lutego przyszłego roku.