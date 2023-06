Słoneczny Wrotków otwiera sezon. Będzie drożej niż rok temu

- W najbliższą sobotę rozpoczynamy kolejny sezon w ośrodku Słoneczny Wrotków – zapowiada Miłosz Bednarczyk, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. I dodaje: - Wzorem poprzednich lat w czerwcu ośrodek będzie czynny w weekendy w godz. 11-19, a od początku wakacji, czyli od 26 czerwca codziennie w tych samych godzinach.

W tym roku za korzystanie z kompleksu basenów, zjeżdżalni i innych wodnych atrakcji zapłacimy nieco więcej niż przed rokiem. Bilet normalny podrożał z 35 do 40 zł. Cena biletu dla młodzieży do 18. roku życia wyniesie 25 zł, a dla dzieci poniżej siedmiu lat – 15 zł.

Tu też zaszły zmiany, bo przed rokiem tańszy z biletów ulgowych obowiązywał do 12. roku życia i kosztował 12 zł. W przypadku biletu młodzieżowego, cena wzrosła natomiast o 2 zł. Podrożała także oferta dla grup szkolnych, z 16 do 20 zł przy minimum 10-osobowej grupie, przy czym jej opiekun za wstęp nie płaci. Za darmo z obiektu mogą korzystać dzieci do lat trzech.

W weekend otwarcia MOSiR planuje dwie imprezy. W sobotę odbędzie się trzecia edycja EkoPikniku, połączona z akcją sprzątania terenów wokół zalewu. Zbiórkę, podczas której każdy chętny otrzyma rękawiczki ochronne i worki na odpady, zaplanowano na godz. 11. Wydarzenie zakończy piknik.

W niedzielę o godz. 13 rozpocznie się festyn rodzinny. Wśród atrakcji dla najmłodszych będą m.in.: animacje, zabawy, gry i konkursy, dmuchańce czy spotkania i treningi z lubelskimi sportowcami. O godz. 17 zostanie rozpalone ognisko, w którym każdy będzie mógł upiec kiełbaskę. W planach jest także koncert muzyki szanty.