Pierwszaki w tej szkole już po ślubowaniu. Pomogli politycy

Tragedia podczas pielgrzymki do Medjugorie. Organizator stanie przed sądem

Pielgrzymka do Medjugorie zakończyła się wielką tragedią. Doszło do wypadku autokaru, w którym zginęło 12 Polaków. Podróżowali nim również pielgrzymi z województwa lubelskiego. Zdaniem prokuratury, Jarosław M., organizator wyjazdu działał nielegalnie i skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu.