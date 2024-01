Nocy Kultury 2024. Każdy może mieć udział w tworzeniu festiwalu

Noc Kultury w tym roku odbędzie w nocy z 1 na 2 czerwca. W jego programie znajduje się blisko kilkaset bezpłatnych wydarzeń kulturalnych odbywających się w przestrzeni miasta.

Jak w poprzednich edycjach, każdy z nas może mieć wpływ na organizację festiwalu. Główny organizator festiwalu, czyli Warsztaty Kultury ogłasza nabór projektów do Nocy Kultury 2024.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lublina (każdego z osobna, a w szczególności młodzież), przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz instytucje do przygotowania specjalnych, premierowych działań kulturalnych na to niezwykłe święto Lublina – piszą organizatorzy, którzy czekają na zgłoszenia do 16 lutego włącznie.