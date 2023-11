Miejska spółka przejmuje obsługę płatnego parkowania w Lublinie. Kontrakt za prawie 40 milionów

Lubelska Strefa Płatnego Parkowania podzielona jest na cztery podstrefy. Trzema z nich (A, B i C) zarządza spółka City Parking Group z Grudziądza. Czwartą, oznaczoną literą „D”, obsługuje MPK Lublin. To teren, który opłatami za postój został objęty najpóźniej, w połowie 2021 roku. Chodzi o ok. 440 miejsc postojowych w rejonie ulic: Lubartowska (między Bazarem a Unicką), Czwartek, Obywatelska, Sieroca, Jaczewskiego, Biernackiego, Ruska, Szkolna, Słowikowskiego (dawna Krzywa), Cerkiewna, Nadstawna, Targowa, Nowy Plac Targowy, Probostwo i Browarna. W tej samej podstrefie znajdują się ponadto al. Piłsudskiego (od mostu na Bystrzycy do Al. Zygmuntowskich) i same Al. Zygmuntowskie (bez parkingu koło basenów).

Umowy z obecnymi operatorami obowiązują do 10 lutego przyszłego roku. Ratusz opublikował właśnie ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z MPK na zarządzanie całością strefy w trybie z wolnej ręki, czyli z ominięciem klasycznej procedury przetargowej. Kontrakt ma opiewać na 39 mln 899 tys. 966 zł.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. prowadzenie biura SPP i systemu jej monitorowania oraz regularnych kontroli dotyczących uiszczania opłat za parkowanie przez co najmniej 16 kontrolerów. Ich liczba finalnie może być mniejsza tym bardziej, że w grę wchodzi wprowadzenie kontroli z wykorzystaniem systemu skanowania tablic rejestracyjnych. Takie rozwiązanie od kilku lat jest stosowane w Warszawie, gdzie jest chwalone jako bardziej efektywne od pieszych patroli. Ponadto, do obowiązków nowego operatora należałaby także bieżąca obsługa, naprawa i konserwacja parkomatów. MPK miałoby również odpowiadać za opróżnianie urządzeń z gotówki wraz z jej bezpiecznym transportem i wpłatą na konto bankowe.

Do kiedy miałaby obowiązywać umowa? Czy zmiany wiązałyby się ze wzrostem opłat za parkowanie? Tego na razie nie wiadomo.

- Więcej szczegółów będziemy mogli podać po zakończonych negocjacjach i wypracowaniu ostatecznych zapisów - mówi Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta. Jeszcze bardziej tajemnicza jest miejska spółka. – Mogę powiedzieć tylko, że jesteśmy gotowi podjąć się tego zadania – ucina Weronika Opasiak, rzeczniczka MPK Lublin.

Firma kojarzona głównie ze świadczeniem usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej rzeczywiście ma spore doświadczenie w tym zakresie. Przed wspomnianą obsługą podstrefy D, współzarządzała Strefą Płatnego Parkowania od początku jej istnienia, w latach 2012-2016 tworząc konsorcjum z City Parking Group. Przez kolejne cztery lata zajmowała się tym jako podwykonawca.

Nie byłaby to także pierwsza sytuacja, w której MPK przejmuje wykonywanie na zlecenie miasta usługi świadczonej do tej pory przez podmiot zewnętrzny. Od wiosny tego roku spółka odpowiada za organizację systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego, czym do tej pory zajmowała się firma Nextbike.