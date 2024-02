Mieli skończyć do połowy lutego. Wiemy, kiedy skończą się utrudnienia w centrum Lublina

– Wykonawca zakończył niezbędne prace w pasie drogowym, co umożliwia przywrócenie ruchu kołowego – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

– W rejonie tych ulic będą jeszcze prowadzone prace brukarskie, ale już bez generowania utrudnień w ruchu. Całkowite zakończenie robót nastąpi z końcem lutego – dodaje urzędniczka.

Prace drogowe w tej części Śródmieścia realizował inwestor budujący u zbiegu ulic Wieniawskiej i Jasnej dwa apartamentowce z 320 mieszkaniami i lokalami usługowymi. W ramach inwestycji miał przeprowadzić prace związane z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej nowych bloków. Oprócz nowej nawierzchni pojawiła się m.in. nowa sygnalizacja świetlna u zbiegu ul. Wieniawskiej i Krakowskiego Przedmieścia.

Trwające miesiącami utrudnienia mocno dały się we znaki nie tylko kierowcom, ale też okolicznym mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym tu działalność gospodarczą. W drugiej połowie czerwca zamknięta została ul. Jasna, która do tej pory pozostaje częściowo nieprzejezdna. Po wakacjach rozpoczęły się prace na ul. Wieniawskiej, które także wymagały zamykania poszczególnych odcinków ulicy. Termin prac kilkukrotnie przesuwano, tłumacząc to m.in. warunkami pogodowymi.