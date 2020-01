Mieszka tu od 20 lat, pracuje, płaci podatki. "Do tej pory nie mogłam nic więcej od siebie dać. Teraz to się zmieni"

W czwartek wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył 14 aktów nadania obywatelskiego polskiego. Decyzją prezydenta RP obywatelstwo zostało przyznane 11 osobom pochodzącym z Ukrainy, dwóm z Białorusi i jednej z Mołdawii. – Jest to pierwsza taka uroczystość w moim życiu – mówił Sprawka (wojewodą został w listopadzie zeszłego roku – red.). – I nie ukrywam, że jest to bardzo wzruszająca chwila.

Pani Ludmiła spytana o to, co ją zatrzymało w naszym kraju, mówiła o miłości. – Po przyjeździe do Polski poznałam mojego męża i to właśnie on sprawił, że zostałam tutaj do dziś – dodała pani Ludmiła.

– Jestem samoukiem jeżeli chodzi o język polski, udało mi się również ukończyć polską szkołę wyższą – chwali się Ludmiła Wnuk.

Otrzymane obywatelstwo uprawnia między innymi do wzięcia udziału w wyborach. – Pracuję w tym kraju, płacę podatki, mieszkam i do tej pory nie mogłam nic więcej od siebie dać. Teraz to się zmieni – podsumowuje nowa obywatelka. Pani Ludmiła przyznała też, że od kiedy mieszka w Dęblinie święta obchodzi zgodnie z polską tradycją. – Tutaj mieszkamy, więc chcemy żyć zgodnie z tradycją – zaznaczyła.

– To bardzo ważny dzień w życiu moim i mojej rodziny – mówiła z kolei Wira Borowyk, nowa obywatelka Polski pochodząca z Ukrainy.

– Cała moja rodzina żyje i pracuje tu od ponad 14 lat. Decyzja o przyjeździe podyktowana była tym, że mój mąż podjął studia doktoranckie w Lublinie – dodaje. Pani Wira otrzymała obywatelstwo dla siebie oraz swojej córki. – Dokument otwiera dużo dróg, zarówno dla nas jak i naszego dziecka. Od dziś córka będzie mogła np. studiować za darmo – podkreśla Borowyk.

Jeden z nowych obywateli zaznaczył, że cała procedura otrzymania obywatelstwa trwała prawie dwa lata. Lech Sprawka odnosząc się do tego zarzutu porównał długi czas oczekiwania do gotowania. – Im dłużej przygotowywana i podawana jest potrawa, tym lepiej smakuje – mówił wojewoda. – Za wszelkie opóźnienia bardzo przepraszam.

Sprawka podczas swojego przemówienia podkreślił, że bardzo cieszy się z przyjęcia nowych obywateli. – To nadzieja zarówno dla was, nowi obywatele, ale i dla naszego Państwa.