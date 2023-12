Mieszkańcy tej dzielnicy będą mieli bliżej po dowód. Co stoi na przeszkodzie?

Biura Obsługi Mieszkańców to swego rodzaju filie Urzedu Miasta, w których można załatwić formalności związane m.in. z wyrobieniem dowodu osobistego czy prawa jazdy, podatkami i meldunkami. Do 2020 roku jeden z takich punktów działał w dzielnicy Czechów, w budynku Poczty Polskiej przy ul. Żywnego. Miasto wypowiedziało umowę wynajmu lokalu w okresie pandemii.

W przyjętym w czwartek budżecie Lublina na 2024 rok zostały zabezpieczone pieniądze na funkcjonowanie takiej placówki w tej części miasta. Chodzi o pulę „wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta”. Ujęto w niej środki na utworzenie 13 nowych etatów w strukturach magistratu, w tym pięciu w Biurze Obsługi Mieszkańców na Czechowie.

Podczas budżetowej sesji ten temat poruszył Marcin Bubicz z klubu radnych prezydenta Krzysztofa Żuka. - To element infrastruktury bardzo potrzebny tej części miasta. To dzielnica, w której jest spory odsetek osób starszych. To byłby ukłon w ich stronę – mówił Bubicz.

Z kolei miejska skarbnik Lucyna Sternik zapewniała, że Ratusz finansowo jest gotowy do przedsięwzięcia i uruchomienie BOM-u w przyszłym roku zależy tylko od znalezienia odpowiedniej lokalizacji. Ale z tym jest niestety problem.

- Żaden z oglądanych do tej pory obiektów nie spełniał standardów niezbędnych do wykonywania działalności związanej z obsługą mieszkańców, m.in. w zakresie wielkości oraz dostępności – mówi Anna Czerwonka z biura prasowego Urzędu Miasta. I dodaje: - Stale dążymy do podnoszenia nie tylko jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców, ale również warunków, w jakich są one realizowane. Lokal, w którym będzie mieścić się Biuro Obsługi Mieszkańców powinien spełniać określone wymogi pod względem funkcjonalności, czy dostępności pomieszczeń dla osób ze specjalnymi potrzebami, m.in: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz klientów z dziećmi.

Urzędniczka zapewnia jednak, że magistrat kontynuuje poszukiwania spełniającego oczekiwania lokum. Według planów punkt miałby dysponować pięcioma lub sześcioma stanowiskami do obsługi interesantów. Dla mieszkańców ma być dostępny tak, jak pozostałe BOM-y: w poniedziałki w godz. 7.45-16.45 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.45-15.15.

W lublinie działa obecnie pięć biur obsługi mieszkańców. Są one zlokalizowane przy ulicach: Wieniawskiej 14 w Śródmieściu, Filaretów 44 między osiedlami na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Szaserów 13-15 na Czubach, Kleeberga 12A na Kalinowszczyźnie oraz Nowy Świat w dzielnicy Dziesiąta.