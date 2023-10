Lublin: BOM pod nowym adresem. Mieszkańcy tych dzielnic dowód odbiorą gdzie indziej

BOM na parterze budynku centrum handlowego Color Park przy ul. Wolskiej został otwarty na początku 2021 roku. Jego powstanie miało ułatwić załatwianie urzędowych spraw mieszkańcom takich dzielnic jak Bronowice, Dziesiąta, Kośminek, Za Cukrownią czy Felin.

Wkrótce placówka przeniesie się na ul. Nowy Świat 38, w sąsiedztwo filii Wojewódzkiego Ośrodka Pracy.

– Nowa lokalizacja będzie w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Obsługa klientów, tak jak w pozostałych BOM-ach, będzie się odbywała w poniedziałki od 7.45 do 16.45 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15 – informuje Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta.

W Biurach Obsługi Mieszkańców załatwiane są sprawy z zakresu: dowodów osobistych, meldunków, podatków i dodatku mieszkaniowego. Przyjmowane są także pisma, skargi oraz wnioski kierowane do Ratusza, udzielane są informacje o jego strukturze, a także rodzajach i trybach załatwianych spraw. W Lublinie działa obecnie pięć takich biur. Pozostałe są zlokalizowane przy ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15 i gen. Franciszka Kleeberga 12A. Niewykluczone, że ta lista powiększy się o jeden adres.

– Analizujemy lokalizacje BOM-ów w naszym mieście i staramy się uruchamiać takie punkty w dzielnicach, by skrócić odległość klientów do Urzędu Miasta. Obecnie szukamy bazy lokalowej w odpowiedniej lokalizacji na Czechowie – zapowiada Monika Głazik.