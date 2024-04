Milionowa kara za oszustwa związane z importem z Ukrainy

W sprawie chodzi między innymi o rzepak techniczny. 25 marca wydana została decyzja z zidentyfikowanymi przypadkami wprowadzania do obrotu przez przedsiębiorcę artykułów rolno-spożywczych o znaczącej wartości, zafałszowanych co do pochodzenia i właściwości. Decyzja nie jest prawomocna, ale niezależnie od niej, sprawą zajmuje się także Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Jak informuje Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych inspektorzy zakwestionowali partie rzepaku o łącznej masie ponad 3882 ton, w związku ze stwierdzeniem ich zafałszowania polegającego na zmianie deklarowanego przeznaczenia – z technicznego na konsumpcyjne, a także zmiany deklarowanego kraju pochodzenia – z Ukrainy na Polskę. Decyzja WIJHARS i związana z nią kara dotyczy także 7670 ton pszenicy, która oznaczona była do celów konsumpcyjnych, a nadawała się do celów paszowych. Posiadała także fałszywe określenie kraju pochodzenia.

– Decyzja wydana została z uwagi na szereg stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, jakich dopuścił się importer w zakresie braku identyfikacji pszenicy i rzepaku sprowadzonych z Ukrainy i wprowadzonych na rynek polski, a także zmiany właściwości i informacji o kraju pochodzenia tych artykułów – informuje Agnieszka Jarosińska, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. I dodaje: – Na podstawie analizy zabezpieczonej dokumentacji wykazano, że ukarane przedsiębiorstwo wprowadziło do obrotu ponad 3,8 tys. ton rzepaku technicznego oraz blisko 7,7 tys. ton pszenicy paszowej, importowanych z Ukrainy, odsprzedając towar do sześciu kontrahentów jako produkty spożywcze. Oszukani zostali kontrahenci z województw pomorskiego i lubelskiego, a także konsumenci, którzy mają prawo do informacji o artykułach, które kupują, w tym o kraju ich pochodzenia oraz o standardach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Fałszowanie kraju pochodzenia pozbawia ich tej informacji i może prowadzić do nieświadomego zakupu artykułu, którego nie chcieliby kupić, a także daje przewagę nieuczciwym firmom.

Artykuły rolno-spożywcze przeznaczone na cele techniczne nie są produkowane, przechowywane oraz transportowane zgodnie z zasadami dla produktów żywnościowych. Takie produkty są konkurencyjne na rynku cenowym, ponieważ w obrocie nimi nie obowiązują przepisy prawa żywnościowego, a podmioty handlujące nimi nie ponoszą kosztów związanych z przestrzeganiem wyższych standardów bezpieczeństwa.

Marcowa decyzja lubelskiego WIJHARS-u nie jest pierwszą taka decyzją, ale na pewno najsurowszą. W poprzednich miesiącach IJHARS nałożył także kary w związku z nieprawidłowościami w obrocie artykułami rolno-spożywczymi importowanymi z Ukrainy. Są to między innymi:

370 645,12 zł – kara nałożona za wprowadzenie do obrotu 3 937,62 ton pszenicy technicznej, sprzedanej na cele konsumpcyjne, z jednoczesnym zafałszowaniem kraju pochodzenia z Ukrainy na Polskę;

100 512,38 zł – kara za wprowadzenie do obrotu 108,88 ton pszenicy paszowej, sprzedanej na cele konsumpcyjne;

571 027,37 zł – kara za wprowadzenie do obrotu 2350,69 ton pszenicy paszowej, sprzedanej na cele konsumpcyjne;

63 461,50 zł – kara za utrudnianie przeprowadzenia kontroli;

16 437,00 zł – kara za wprowadzenie do obrotu 53,51 ton jęczmienia paszowego, sprzedanego na cele konsumpcyjne;

50 000 zł – kara za wprowadzenie do obrotu 107 partii zafałszowanego mięsa drobiowego (w zakresie kraju pochodzenia – zmiana z Ukrainy na Polskę).