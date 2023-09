Minister Czarnek jedynką w Lublinie. "Idziemy walczyć o pełną pulę"

Drugie miejsce przypadło pochodzącemu z Janowa Lubelskiego Michałowi Moskalowi, dyrektorowi gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego, młodemu politykowi, od kilku lat bardzo aktywnemu na Lubelszczyźnie nie tylko w zakresie spółek Skarbu Państwa.

Na 3. miejscu w okręgu numer 6 jest kandydatura Magdaleny Filipek– Sobczak, radnej sejmiku wojewódzkiego oraz dyrektor lubelskiej KRUS. 4. miejsce na liście PiS zajmuje poseł Sylwester Tułajew, a 5. miejsce – poseł, minister Artur Soboń.

– Walczymy o to, żeby Polska mogła rozwijać się w sposób zrównoważony, żeby każda wieś na Lubelszczyźnie była dobrym miejscem do życia, tak jak duże miejscowości – mówił z kolei Michał Moskal. – Po to są inwestycje w infrastrukturę, po to są inwestycje w nasze bezpieczeństwo, w wojsko, po to walczymy o silny przemysł, również tutaj, na Lubelszczyźnie; na bazie tego co posiadamy jako państwo jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa – podkreślał.

Również Magdalena Filipek – Sobczak zwracała uwagę na „pracę dla dobra każdej małej ojczyzny”. – Za nami 8 lat bardzo ciężkiej pracy. Mamy jeden cel: bezpieczną przyszłość Polaków. Bezpieczeństwo rozumiane bardzo szeroko, bezpieczeństwo militarne, społeczne, bezpieczeństwo na każdym poziomie życia.