Mistrz Polski z Lublina. Ma 12 lat i 14 medali!

O młodym zawodniku zrobiło się bardzo głośno w minionym roku. Najpierw, gdy na treningu wbił „maksa”, czyli 147 punktów w jednym podejściu. Później, podczas Mistrzostw Polski Shoot-Out seniorów, gdy w 1/8 finału wyeliminował mistrza Polski w snookerze, 40-letniego Marcina Nitschke oraz podczas zmagań ligi TOP 16, gdy odprawił z kwitkiem zawodników z krajowej czołówki, doświadczonych Tomasza Skalskiego i Daniela Holoyda.

Dziś 12-latek ma już na swoim koncie 14 medali Mistrzostw Polski, a także start w Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 16. W marcu ubiegłego roku w rozgrywanych na Malcie zawodach na podium wprawdzie nie stanął, ale zakończył mistrzostwa wbijając najwyższego brejka.

Wszystko przez telewizję

– A właściwie to przez szlaban na jej oglądanie – mówi Michał Szubarczyk. – Gdy miałem sześć lat razem z siostrą za dużo czasu spędzaliśmy przed telewizorem. Rodzicie w końcu wprowadzili nam zakaz. Nic nie mogliśmy oglądać – wspomina 12-latek. – Pewnego dnia tata oglądał snookera, a ja uprosiłem go czy mógłbym razem z nim zobaczyć, jak grają najlepsi zawodnicy na świecie. Akurat trwał pojedynek z udziałem Ronnie O’Sullivana, angielskiego snookerzysty, wielokrotnego mistrza świata. Zobaczyłam jak gra i... to wtedy zakochałem się w snookerze.

Michał Szubarczyk treningi pod okiem taty, Kamila, rozpoczął gdy miał 6,5 roku. Pierwszy sukces przyszedł bardzo szybko. W 2018 roku w Kaliszu zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 12. Rok później było już srebro, a także brąz w starszej kategorii, do lat 16.

– Cieszyłem się, bo treningi dość szybko dały efekty. Snooker czy bilard to sport, który na początku przynosi dużo frustracji; zwłaszcza, kiedy nic nie wychodzi. Satysfakcja z wbijania bili, kontroli nad nimi, nad tym że one lecą tam, gdzie się chce, jest ogromna. To najfajniejsze – przyznaje nasz młody mistrz i dodaje, że w tym sporcie dobry zawodnik nigdy się nie poddaje i cechuje go duża siła psychiczna.

Trenersko sobie radzimy

Jak każdy młody sportowiec 12-latek też ma marzenia: – To zdobycie mistrzostwa świata i zostanie zawodowcem w jak najmłodszym wieku – wyznaje.

– Idziemy w dobrą stronę. W ciągu kilku lat jest realna szansa, że Michał o to zawalczy. Od początku wykazuje wielkie chęci do treningu, podchodzi do nich bardzo profesjonalnie. Wiedziałem, że sukcesy przyjdą, choć nie spodziewałem się, że aż tak szybko. Z tego powodu sam musiałem zaktualizować swoją wiedzę. Zrobiłem uprawniania trenerskie i sędziowskie klasy międzynarodowej, żona zresztą też – mówi pan Kamil, tata Michała. – Trenersko sobie radzimy. W Lublinie mamy świetne warunki do treningu. Sporym kosztem są jednak wyjazdy. By stale robić postępy, musimy rywalizować z najlepszymi, brać udział w międzynarodowych turniejach, a to sporo kosztuje. Możemy liczyć na wsparcie kilku prywatnych osób plus Fundacji Lotto, ale to wciąż mało.

Wesprzeć Michała Szubarczyka, który od 2023 roku uczestniczy w międzynarodowych turniejach Q Tour – wygrał w nich m.in. z mistrzem Anglii do lat 21! – można bardzo prosto. Przekazując 1,5 proc. podatku.

Za chwilę będziemy składali zeznania podatkowe za 2023 rok może warto o tym pomyśleć. Wystarczy w formularzu w odpowiednie miejsce wpisać: KRS 0000378048 Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, koniecznie z dopiskiem Cel szczegółowy: Michał Szubarczyk Snooker.

Technika i spokój

– Michał ma dopiero 12 lat, wyniki które osiąga są imponujące – na pewno warto mu pomóc – mówi Piotr Murat, były prezes Polskiego Związku Snookera i BiIlarda Angielskiego, właściciel klubu bilardowego Masters w galerii handlowej Olimp, w którym na co dzień można spotkać trenującego chłopca. – Cechują go fenomenalna technika i spokój. Co się wydarzy za kilka lat, tego nikt nie wie. Wszystko zależy od Michała i jego podejścia. W Polsce wierzymy w jego talent i możliwości – dodaje Piotr Murat i zaprasza na Mistrzostwa Polski w Snookera, które rozpoczną się za tydzień w Lublinie.

Michał Szubarczyk znalazł się na liście startowej w gronie 32 zawodników wśród największych gwiazd, m.in. drużynowych mistrzów Europy z 2022 i 2023 roku: Antoniego Kowalskiego i Mateusza Baranowskiego. Zmagania od piątku do niedzieli toczyć się będą w klubie Masters.

Poniedziałkowe półfinały (godz. 12) i finał, zaplanowano w studiu TVP 3 Lublin przy ul. Raabego.