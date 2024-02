Młodzi artyści i ich nauczyciele zapraszają na niezwykły koncert

Rock Music School w tym roku obchodzi swoje 10-lecie. Szkołę z miłości do muzyki założyli Ewa Dzikowska i Marcin Fidecki.

- Wspólnie z Marcinem szukaliśmy pomysłu na przyszłość. Ja jestem pedagogiem, on nauczycielem muzyki. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, gdzie muzyczne marzenia stają się rzeczywistością. Jesteśmy dumni, że od lat przekształcamy pasję wielu osób do muzyki w umiejętności i talent – mówi Ewa Dzikowska i dodaje, że do szkoły może zapisać się każdy niezależnie w jakim jest wieku jest i jaki pozom umiejętności posiada. – Naszym celem jest inspirowanie uczniów muzyką. Na lekcję przychodzą dzieci, młodzież i dorośli. Nie ma znaczenia jaki poziom wiedzy i umiejętności prezentują na początku, bo zajęcia z trenerami prowadzone są indywidualnie. Program nauczania jest indywidualny i dostosowany do każdego ucznia, wspólnie opracowywany z trenerami i następnie realizowany – podkreśla Ewa Dzikowska.