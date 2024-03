Młodzi pasjonaci poznawali nowe technologie

Wydarzenie organizowane jest przez miasto Lublin w ramach inicjatywy Lubelska Wyżyna IT we współpracy z lubelskimi uczelniami i specjalistami z branży IT.

— W ubiegłorocznej edycji konferencji oraz wydarzeniach towarzyszących wzięło udział ponad 3200 młodych osób. Poprzez Check IT staramy się inspirować dzieci i młodzież do rozwijania zainteresowań nowymi technologiami oraz zachęcamy ich do dalszej edukacji w tym kierunku — mówił prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Poza ofertą warsztatów dla młodzieży obejmujących między innymi robotykę, języki programowania, tworzenie gier komputerowych, modelowanie 3D w tym roku przygotowano także prelekcje dla nauczycieli obejmujące swoją tematyką sztuczną inteligencję, czy aplikacje wspomagające pracę nauczyciela i ucznia. Również dla szkół podstawowych powstał dedykowany blok Check IT Junior. Konferencji towarzyszyły gry i zabawy w specjalnej strefie.

Drugi dzień konferencji odbędzie się zdalnie i w programie zawiera kolejne prelekcje i warsztaty. Z kolei od 7 do 22 marca w szkołach, uczelniach i zakładach z branży IT biorących udział w programie odbędą się wydarzenia towarzyszące.