Mogą się od nas uczyć. Krajowi i zagraniczni okuliści na szkoleniu w Lublinie

Kursy są organizowane dzięki współpracy Uniwersytetu Medycznego z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO) z Lugano w Szwajcarii. W trakcie 3 dniowego szkolenia, okuliści spoza Lublina poznali nowe technologie i metody głównie w leczeniu zaćmy oraz w zabiegu witrektomii.

- Od wielu lat współpracujemy z Europejską Szkołą Okulistyki. Jesteśmy dumni, że obok Singapuru, Parmy, Lugano to właśnie Lublin jest światowym centrum szkoleń ESASO. Chirurgia zaćmy jest niezwykle ważna, ponieważ rocznie w Polsce odbywa się około 400 tys. operacji i my chcemy przygotować lekarzy do tego zadania. Musimy wykluczyć powikłania, ale też nadążać za nową technologią i trendami. To z m.in. nowe formy zapobiegania infekcjom, opieki okołooperacyjnej, nowy sprzęt, miniaturyzacja sprzętu, wprowadzanie nowych soczewek do leczenia nie tylko zaćmy, ale również starczowzroczności czy astygmatyzmu. To również nowe terapie, antybiotyki i formy prowadzenia pacjenta - wspomina prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej w USK nr 1 i prorektor ds. umiędzynarodowienia, cyfryzacji i promocji UM w Lublinie.