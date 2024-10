Monstera, paprotka, storczyk a może yukka? – w Lublinie trwa Festiwal Roślin

Na sobotę i niedzielę hala targów Lublin zamieniła się w prawdziwą miejską dżunglę. Na wielkiej hali rozstawiono stojaki z różnymi roślinami z całego świata. Zakupić można gatunki pospolite jak i kolekcjonerskie.

Oprócz kolekcjonerskich gatunków monster, alocasii czy philodendronów, można było dostać znane i proste w uprawie gatunki roślin takie jak paprotki, anginki, begonie czy yukki. Na regałach można było znaleźć także piękne i kolorowe storczyki. Zakupić można małe sadzonki jak i już duże okazy, które będą zdobić z chlubą nasze domy i mieszkania.

– Kocham kwiaty i nie patrzę na to czy jest trudny w uprawie czy nie. Jak mi się podoba, to go biorę i dopiero w domu proszę wnuka żeby mi w internecie poczytał jakich warunków potrzebuje. Chyba to działa, bo nie zasuszyłam jeszcze żadnego kwiatka – mówi pani Teresa podczas buszowania między regałami.