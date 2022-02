MOSiR informuje o kosztach wydawania bezpłatnej gazety

Policja zatrzymała pięć osób w związku z podwójnym zabójstwem w Pleszewie

Pleszew (woj. wielkopolskie). Zatrzymaliśmy pięć osób w związku z podwójnym zabójstwem w Pleszewie - poinformowała w poniedziałek wielkopolska policja. Podejrzani to mężczyźni w wieku od 16 do 22 lat. Wszyscy są mieszkańcami powiatu pleszewskiego. Jak nieoficjalnie ustalił reporter TVN24 Łukasz Wójcik, napastnicy mogli wcześniej prowadzić jakieś interesy z zaatakowanymi i mogło dojść między nimi do konfliktu.